Кейн: Перед грою проти Арсенала вивчав поведінку Раї під час пенальті

Форвард Баварії прокоментував нічию проти Арсенала.

Напередодні мюнхенська Баварія зіграла внічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Арсенала на полі суперників.

Арсенал — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Гаррі Кейн прокоментував виступ власної команди.

"Немає особливих приводів радіти, коли ти не виграєш, але Арсенал показав, що вони дійсно сильна команда на власному полі, тому ми сприймаємо цю нічию як належне.

Наші вболівальники на Альянц Арені можуть змінити ситуацію на нашу користь. Сьогодні ми зробили маленький крок, але на нас ще чекає велика гра наступного тижня. Для мене, англійця, Вемблі, як головний стадіон моєї країни, є великою мрією. Але попереду ще довгий шлях.

Цей матч був пам’ятним для моєї кар’єри, адже я провів чимало років у Тоттенгемі. Я щасливий, що зміг реалізувати пенальті й допомогти команді. Сьогодні ми повинні були стати ще більш єдиним колективом, аніж завжди. Ми повинні були згуртуватись.

Це була, напевно, ідеальна гра в нашому виконанні, як для чвертьфіналу Ліги чемпіонів на виїзді. Тут ви завжди маєте робити трохи більше, демонструвати трохи більше пристрасті, трохи більше згуртованості — це те, що ми й робили.

Пенальті? Я провів деякі дослідження щодо серії пенальті Раї проти Порту — він дуже рано стрибає по кутах. Тому мені довелося трохи змінити свій власний стиль. Було приємно бачити, як він стрибає раніше потрібного й полегшує мені завдання", — заявив англійський виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом відбудеться 17 квітня.