Тухель: Суддя припустився величезної помилки, не призначивши пенальті

Керманич Баварії прокоментував нічию проти Арсенала.

У першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні мюнхенська Баварія зіграла внічию проти лондонського Арсенала на полі суперників.

Арсенал — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "Рекордмайстера" Томас Тухель прокоментував виступ власної команди.

"Я думаю, що ми мали непогані шанси перемогти сьогодні. У нас був момент Комана наприкінці гри, і ми могли отримати очевидний пенальті за гру від Габріела до цього.

Перед матчем ми розуміли, що повинні були зіграти краще, аніж минулого разу в грі проти Гайденгайма.

У підсумку, ми зіграли внічию на виїзді — це все, що вартує уваги, насправді.

Тепер нам потрібна підтримка наших уболівальників і така ж пристрасть, як сьогодні, і тоді ми зможемо прогресувати в цій дуелі.

Пенальті? Арбітр припустився величезної помилки. Для мене це взагалі незрозуміла ситуація. М’яч опускає додолу воротар, рефері дає свисток, а потім захисник бере м’яч руками. Це ж пенальті!

Що нас дуже розлютило, так це пояснення арбітра безпосередньо в тому епізоді. Він сказав нашим гравцям, що це була "дитяча помилка" і він не буде призначати пенальті за це у чвертьфіналі Ліги чемпіонів.

Це жахливе та безглузде пояснення. Дитяча помилка, доросла помилка — яка взагалі різниця? Ми розлючені, тому що це було величезне рішення проти нашої команди", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом відбудеться 17 квітня.