Сане: Подивимось, що станеться в Мюнхені

10 квітня 2024

Лерой Сане, Getty Images

Форвард Баварії прокоментував нічию проти Арсенала.

Напередодні мюнхенська Баварія зіграла внічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Арсенала на полі суперників.

Арсенал — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "Рекордмайстера" Лерой Сане прокоментував виступ власної команди.

"Безумовно, це була важка гра. Але ми на це й очікували. Камбек із 0:1 на 2:1 дуже допоміг нам у психологічному плані.

Певна річ, що ми знали, що суперники зроблять все можливе, щоб відігратись після цього, адже вони грали вдома.

Загалом, ми задоволені своєю грою цього вечора.

Моя заміна? Це трохи розчарувало. Мені було боляче, але потім полегшало. Я був трохи засмучений, але, як я вже сказав, у нас є ще одна гра вдома, і я з нетерпінням чекаю на неї.

Точно можу сказати, що буде важко, бо нічого не вирішено. Це буде відкрита гра, і ми побачимо, що станеться", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом відбудеться 17 квітня.

Джерело: beIN Sports

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