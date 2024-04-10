Кімміх: Баварія повинна обіграти Арсенал удома

Півзахисник Баварії прокоментував нічию проти Арсенала.

Мюнхенська Баварія напередодні зіграла внічию в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти лондонського Арсенала на полі суперників.

Арсенал — Баварія 2:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Рекордмайстера" Йосуа Кімміх прокоментував виступ власної команди.

"Виходячи з того, як проходила гра, ми повинні бути задоволені результатом. У першому таймі ми грали не ідеально, але все одно пішли на перерву за рахунку 2:1.

У другому таймі у нас було більше небезпечних ситуацій, і ми навіть влучили в стійку. Було надзвичайно важливо показати реакцію після того, як ми поступились у чемпіонаті кілька днів тому.

Я думаю, що Лерой Сане зіграв дуже велику роль у цьому матчі. Він чудово діяв, особливо в першому таймі. Звичайно, кожен при цьому виконував свою роль в обороні. Лерой неодноразово переводив гру з оборони в атаку. Він навіть створив перший гол, віддавши пас на Леона Горецку. Він був дуже важливим гравцем для нас сьогодні.

Ми можемо обіграти Арсенал удома. Ми повинні це зробити. Нічия 2:2 означає, що ми не можемо грати вдома на 0:0. Зрозуміло одне: ми повинні перемогти, і саме на це ми будемо розраховувати", — заявив німецький виконавець.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та лондонським Арсеналом відбудеться 17 квітня.