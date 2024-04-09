Лунін пропустив другий найшвидший гол Реала у домашньому матчі Ліги чемпіонів

Український голкіпер пропустив від Бернарду Сілви.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал та Манчестер Сіті зустрілися на Сантьяго Бернабеу.

Перший гол у цьому протистоянні ми побачили вже на другій хвилині першого тайму, коли атакуючий півзахисник "містян" Бернарду Сілва шокував українського голкіпера Реала Андрія Луніна ударом із штрафного з лівого флангу в ближній кут.

Цікаво, що цей гол португальського плеймейкера Ман Сіті став другим найшвидшим голом у домашньому матчі проти Реала в Лізі чемпіонів та відбувся на 108 секунді.

Швидше відзначився лише хорватський нападник Маріо Манджукич за Ювентус у 2018 році, а саме за 77 секунд.

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