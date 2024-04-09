Як Лунін пропустив від Манчестер Сіті у Лізі чемпіонів

Український голкіпер не зміг врятувати в моменті зі штрафним Бернарду на 2-ій хвилині матчу.

У рамках першого матчу 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мадридський Реал та Манчестер Сіті зустрілися на Сантьяго Бернабеу.

Перший гол у цьому протистоянні ми побачили вже на другій хвилині першого тайму, коли атакуючий півзахисник "містян" Бернарду Сілва шокував українського голкіпера Реала Андрія Луніна ударом із штрафного з лівого флангу в ближній кут.

ВІДЕО ГОЛА БЕРНАРДУ У ВОРОТА ЛУНІНА:

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