Джан: У Ейндговена був відмінний шанс забити наприкінці

Півзахисник Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСВ.

У домашній частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні дортмундська Боруссія подужала нідерландський ПСВ та пробилась до наступного раунду змагань.

Боруссія Дортмунд — ПСВ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "джмелів" Емре Джан розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Мені особисто знадобиться ще трохи часу, аби перетравити цей матч. У Ейндговена був відмінний шанс забити наприкінці. Якби вони забили, то рахунок став би 1:1 і хто знає, як би воно далі склалось.

Але цього не сталося. Натомість була хороша гра з нашого боку, особливо в першому таймі, особливо — у перші півгодини. У другому таймі ми повинні були спробувати бути більш сміливими, шукати м’яч і багато рухатися. Цього нам не вистачило.

Але це вже не має значення, ми пройшли до чвертьфіналу. І ми дуже на нього чекаємо", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що також пробився до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні й мадридський Атлетіко.