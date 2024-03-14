Кобель: Коли Боруссія Д хоче, вона може добре захищатись

Голкіпер Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСВ.

У домашній частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні дортмундська Боруссія подужала нідерландський ПСВ та пробилась до наступного раунду змагань.

Боруссія Дортмунд — ПСВ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри воротар "джмелів" Грегор Кобель розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Я радий тому, що ми пройшли кваліфікацію й пробились до наступного раунду. Я з нетерпінням чекаю на виклики, які на нас чекають попереду. Проте в нас також буде багато важливих ігор у Бундеслізі. Кожна гра має значення й у нас немає часу, щоб перевести подих.

Ми грали дуже сильно в перші 30 хвилин, коли майже не давали суперникам перевести подих і створювали шанс за шансом. Ми заслуговували на те, щоб повести в рахунку, і відносно добре оборонялись упродовж відносно тривалого часу потому.

Звичайно, наші суперники теж створювали моменти в другому таймі то тут, то там. Але коли ми хочемо, ми можемо добре захищатись. У підсумку, ми зберегли ворота недоторканними", — заявив швейцарський виконавець.