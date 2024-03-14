Фюллькруг: Коли у тебе за спиною такий стадіон, ти відчуваєш, що непереможний

Форвард Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСВ.

Напередодні дортмундська Боруссія в домашній частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА подужала нідерландський ПСВ та пробилась до наступного раунду змагань.

Боруссія Дортмунд — ПСВ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри нападник "джмелів" Ніклас Фюллькруг розповів про власні враження від побаченого на полі.

"Я був майже впевнений, що під час мого гола не було офсайду. Мабуть, це були якісь лічені міліметри. Як можна трактувати розташування плеча? Для мене це — не офсайд.

Це була дуже напружена гра, і тому ми задоволені перемогою в ній. Ми дуже добре почали і мали якусь неймовірну інтенсивність у атаці. Однак це забрало в нас багато енергії. Ось чому потім мав місце напрочуд спокійний відрізок володіння м’ячем.

Зрештою, ми у чвертьфіналі. І коли ви бачите, які там клуби опинились також, то це виглядає чимось дійсно грандіозним. Ми тепер серед них, і це робить нас дуже щасливими. Ми з нетерпінням чекаємо наступного раунду.

Те, що сьогодні організували наші вболівальники, було божевіллям. Це залякує опонентів. Коли у тебе за спиною такий стадіон, ти відчуваєш, що ти непереможний", — заявив німецький виконавець.