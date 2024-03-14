Терзич: Боруссія Д зіграла найкращі стартові 30 хвилин сезону

Керманич Боруссії Д прокоментував перемогу над ПСВ.

Дортмундська Боруссія напередодні в домашній частині протистояння 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА подужала нідерландський ПСВ та пробилась до наступного раунду змагань.

Боруссія Дортмунд — ПСВ 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "джмелів" Едін Терзич розповів про власні враження від побаченого на полі.

"У нас була чітка мета в цій грі. Бути у чвертьфіналі — це те, що не передбачається само собою. Ми наполегливо працювали над цим упродовж двох матчів. Ми знаємо, які команди чекають на нас зараз.

Сьогодні ми зіграли найкращі стартові 30 хвилин сезону, за якими було помітно, як ми хочемо грати у футбол. Ми рано повели в рахунку й згаяли купу моментів при цьому.

На жаль, у другому таймі ми повністю перестали це створювати нагоди й припинили грати з м’ячем у ногах. Натомість ми дуже пристрасно захищались.

Я пишаюсь усією командою й пишаюся тим, що був частиною цієї особливої атмосфери сьогодні. Ми хотіли провести особливий вечір і наполегливо працювали для цього", — заявив німецький фахівець.