Беллінгем — про гру з Лейпцигом: Ми не показали свій найкращий футбол

Півзахисник Реала Джуд Беллінгем прокоментував прохід у 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Мадридський Реал напередодні на власному полі зіграю унічию проти німецького РБ Лейпциг, що дозволило "вершковим" пробитись до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "королівського клубу" Джуд Беллінгем підбив підсумки гри, а також висловився про свій асист на Вінісіуса.

"Це був важкий матч. Вони приїхали грати і натиснули на нас з перших хвилин, дуже інтенсивно діяли без м'яча, але, на мою думку, тут справа була в тому, щоб почекати, вибрати правильний момент для атаки і трохи притримати м'яч.

Ми не показали свій найкращий футбол, але важливо вміти перемагати і проходити далі у найважливішому турнірі, навіть коли не граєш так добре, як умієш. Витягнемо з цього позитив. Ми не задоволені, натомість ми вийшли до чвертьфіналу.

Нам не вистачало небезпечних дій у фінальній третині. Я намагався робити це з півзахисту, вінгери намагалися забігати, але іноді буває складно. Особливо, коли суперник вимикає гравців. Звичайно, вони готуються до матчів з відео та знають, у чому ми сильні.

Як я вже сказав, ми знайшли спосіб перемогти, знайшли спосіб пройти далі. І це найважливіше.

Наш гол? Просто чекав забігання від Віні, якщо чесно. Ми багато обговорюємо такі моменти, відпрацьовуємо це на тренуваннях, виконуємо певні рухи, коли хтось із нас володіє м'ячем.

Тож я зробив пас у більш менш правильний момент, а Віні зробив те, що робить завжди – вирішив епізод", – сказав півзахисник Реала.

Наступний матч мадридський Реал проведе на власному полі проти Сельти.