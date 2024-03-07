Гвардіола: Ми вибили команду, яка обіграла Юнайтед та Галатасарай, а також зіграла внічию з Баварією

Керманич Манчестер Сіті прокоментував перемогу над Копенгагеном.

Напередодні англійський Манчестер Сіті на Етіхаді здобув перемогу над данським Копенгагеном в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Манчестер Сіті — Копенгаген 3:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола прокоментував виступ власних підопічних.

"Одразу скажу, що про Ліверпуль ми ще поговоримо в п’ятницю. Ми грали проти Лутона, не думаючи про наступний матч проти Юнайтед, після чого грали проти Юнайтед, не думаючи про Копенгаген. А сьогодні нам просто потрібна була свіжість.

Деякі наші гравці були виснажені, бо в нас було лише три дні відпочинку після останньої гри. Ми грали в неділю замість суботи, таке можна уявити тільки в цій Англії. Ці змагання дуже складні та непередбачувані.

Ми з командою говорили перед грою, що якщо суперники заб’ють першими, то буде занадто багато хвилювання й метушні, тож нам потрібно було їх випередити.

У підсумку, ми вибили команду, яка обіграла Юнайтед та Галатасарай, а також зіграла внічию з Баварією. Нам потрібні всі гравці, якщо ми хочемо боротися за всі титули. Зараз ми знаходимось у вісімці найкращих команд Європи.

На будь-які ваші запитання про Ліверпуль я відповідатиму в п’ятницю, бо, якщо я зроблю це сьогодні, то не побачу ваших облич на прес-конференції в п’ятницю. Краще не зосереджуватись на втомі або днях, які ми маємо на відновлення.

Суперники за чвертьфіналом? Усі суперники змушують мене хвилюватись, бо всі вони дуже складні. Думаю, коли я прийшов, клуб не відчував, що ми можемо прогресувати так само, як це було, коли я був у Барселоні, але зараз ми знову граємо в чвертьфіналі Ліги чемпіонів. І це тому, що у в мене був час, чого немає зараз у більшості тренерів.

Дайте нам час програвати такі ігри, як проти Монако в моєму першому сезоні. Якщо ви не пройдете через це, команда ніколи не навчиться. Великі клуби, такі як Барселона чи Ліверпуль, звикли до такого тиску, але нам потрібен був час.

Зараз ми можемо програвати, але ми також можемо конкурувати з будь-ким. Ми були послідовними в Європі, навіть того сезону, коли ми програли фінал Челсі, бо ми вигравали кожну гру до цього. Потім ми продовжували перемагати, і ось ми тут.

Реал чи Баварія? Скільки Ліг чемпіонів виграли ці команди? Звичайно, що ми їх поважаємо, як і решту клубів. Для мене щоразу, коли ми виходимо з групового етапу, це завжди полегшення, тому що це дуже важко. Я знаю, як важко грати проти таких команд, як Копенгаген. Я з великою повагою ставлюся до своїх опонентів.

Реал Мадрид із усіх сил намагався здолати Лейпциг, а нам сказали, що це виглядало легко, коли ми їх обіграли. Грати з Лутоном теж складно, дуже складно. Той факт, що ви вигравали щось раніше, нічого не означає. Дуже добре, що ми все ще беремо участь у всіх змаганнях", — заявив іспанський фахівець.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе на Енфілді проти Ліверпуля.