Манчестер Сіті вдруге здолав Копенгаген на шляху до чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Найцікавіша подія другого тайму зустрічі на Етіхаді — зламаний палець Матеуша Нунеша.

На першій стадії плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА після групового етапу жеребкування не рідко надає нам такі пари, у яких одразу можна визначити фаворита ледь не із заплющеними очима. Чемпіон Англії, Манчестер Сіті, проти чемпіона Данії, Копенгагена, — що тут неочевидного в плані балансу сил. І перша зустріч поміж цими командами це твердження тільки підтвердила — перемога "містян" із рахунком 3:1, після якої потрібно було просто обрати правильну тактику на матч-відповідь.

А ще не забути й про дуель проти Ліверпуля найближчими вихідними, яка очікує на колектив Хосепа Гвардіоли. Саме тому іспанський фахівець у зустрічі на Етіхаді надав можливість більшості провідних гравців своєї команди отримати трохи зайвого відпочинку. Але не всім — той-таки Ерлінг Голанд мав нагоду додатково покращити власні статистичні показники.

Що ж до суперників, то Якоб Нееструп учинив із нами трохи не по-спортивному, так само залучивши ротацію, що з боку його команди, якій потрібно було спочатку відігравати два м’ячі відставання, було трохи дивним рішення. Утім, байдуже, Сіті взагалі не церемонився з гостями й уже на дев’ятій хвилині рахунок став 2:0 на користь команди Гвардіоли.

При чому пропустив Копенгаген із двох подач кутових, що взагалі не притаманно в протистоянні скандинавських команд проти будь-якого суперника з інших регіонів Європи. Спочатку Аканджі взагалі зльоту в центрі штрафного завершив подачу Альвареса від кута поля на правому фланзі, а за кілька хвилин той-таки аргентинець мав ставати асистентом для Родрі, але іспанець поцілив у поперечину, після чого епізод завершив удар Хуліана з гострого кута з-за меж штрафного.

Воротар Грабара, який тягнув усе, що тільки міг у першій грі, просто випустив м’яч із рук собі за комірець. Можливо, завадила захисна маска на обличчі, хто його тепер розбере. На цьому інтрига в двоматчевій дуелі просто щезла, але Копенгаген не схилив голови й відповів у контратаці на завершення першої пів години ігрового часу зусиллями Ельюнуссі.

І наче цей епізод мав пожвавити хід подій на футбольному полі, проте перевага Сіті була настільки непохитною, що цього так і не сталось. Натомість "містяни" запропонували нам таку кількість дрібних передач, що про цікавий футбол в атаці ми й думати забули ще до завершення першої половини гри. Не те, щоб у другій про це згадувати! Там узагалі було монотонне стукання поміж гравцями на короткій дистанції.

Звісно, допоміг такому сценарію гол Ерлінга Голанда незадовго до початку перерви, який остаточно вгамував гостей. Їхні авантюрні спроби йти в пресинг від початку другого тайму — то радше констатація факту того, що Сіті просто перестав грати у футбол і реагувати на події на полі. На цьому тлі найнепередбачуванішим епізодом другої половини став просто жахливий перелом пальця на руці Матеуша Нунеша, який показали всього на мить крупним планом, але цього всім було достатньо.

Фінальний свисток норвезького арбітра Еспена Ескеса відправив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА англійський Манчестер Сіті, тоді як для данського Копенгагена єврокубкові пригоди цього сезону добігли до завершення.— Копенгаген 3:1 (перший матч — 3:1)Аканджі, 5, Альварес, 9, Голанд, 45+3 — Ельюнуссі, 29Едерсон — Льюїс, Діаш (Стоунз, 68), Аканджі, Гвардіол — Родрі (Гомес, 46), Ковачич — Нунеш (Гамільтон, 74), Альварес, Бобб — Голанд (Райт, 88).Грабара — Анкерсен, Єлерт (Мелінг, 78), Вавро, МакКенна, Дікс — Оскарссон (Корнеліус, 68), Фрогольдт (Маттссон, 58), Клем (Гейлунн, 68) — Ельюнуссі, Ашурі (Барджі, 58).Попередження: Корнеліус, Маттссон