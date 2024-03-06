Манчестер Сіті — Копенгаген: відео голів та огляд матчу 06.03.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 6 березня 2024 року.

У рамках другого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА між собою на англійському Етіхад Стедіум зустрілися чинний тріумфатор турніру в особі Манчестер Сіті та головна сенсація групового етапу Копенгаген.

Дивитися відео ключових моментів та голів цього протистояння ви можете на Football.ua.

1:0, Манчестер Сіті — Копенгаген. Гол Мануеля Аканджі, 5 хвилина:

2:0, Манчестер Сіті — Копенгаген. Гол Хуліана Альвареса, 9 хвилина:

2:1, Манчестер Сіті — Копенгаген. Гол Мохамеда Ельюнуссі, 29 хвилина:

3:1, Манчестер Сіті — Копенгаген. Гол Ерлінга Голанда, 45+3 хвилина:

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Слідкувати за ключовими подіями матчу Манчестер Сіті — Копенгаген ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.