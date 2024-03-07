Орбан — найкращий гравець матчу Реал Мадрид — РБ Лейпциг

07 березня 2024

Віллі Орбан, Getty Images

Однак команда угорського захисника далі не пройшла.

Напередодні мадридський Реал на власному полі зіграю унічию проти німецького РБ Лейпциг, що дозволило команді Карло Анчелотті залишити за собою перепустку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Не дивлячись на підсумковий успіх іспанського колективу, організатори змагань під час обрання найкращого футболіста зустрічі зробили акцент на авторі єдиного гола гостьової команди — центральному захиснику Віллі Орбані.

Угорець залишив за собою 5 ударів по воротах (1 — у площину), тримав м’яч 5,2% ігрового часу (70 дотиків), віддав 51 передачу (44 точних, 86%), виграв п’ять епізодів боротьби в повітрі (100%), заробив один кутовий та один раз сфолив.

У той самий час статистичні портали підтримали думку організаторів змагань.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

команди
статті на тему:
Реал втримав нічию в матчі проти РБ Лейпциг та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів 06 березня 2024 Реал втримав нічию в матчі проти РБ Лейпциг та вийшов в 1/4 Ліги чемпіонів
Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу 06.03.2024 07 березня 2024 Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу 06.03.2024
   