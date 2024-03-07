Орбан — найкращий гравець матчу Реал Мадрид — РБ Лейпциг

Напередодні мадридський Реал на власному полі зіграю унічию проти німецького РБ Лейпциг, що дозволило команді Карло Анчелотті залишити за собою перепустку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів
Не дивлячись на підсумковий успіх іспанського колективу, організатори змагань під час обрання найкращого футболіста зустрічі зробили акцент на авторі єдиного гола гостьової команди — центральному захиснику Віллі Орбані.
Угорець залишив за собою 5 ударів по воротах (1 — у площину), тримав м’яч 5,2% ігрового часу (70 дотиків), віддав 51 передачу (44 точних, 86%), виграв п’ять епізодів боротьби в повітрі (100%), заробив один кутовий та один раз сфолив.
У той самий час статистичні портали підтримали думку організаторів змагань.