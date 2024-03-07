Орбан — найкращий гравець матчу Реал Мадрид — РБ Лейпциг

Однак команда угорського захисника далі не пройшла.

Напередодні мадридський Реал на власному полі зіграю унічию проти німецького РБ Лейпциг, що дозволило команді Карло Анчелотті залишити за собою перепустку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Реал Мадрид — РБ Лейпциг 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Не дивлячись на підсумковий успіх іспанського колективу, організатори змагань під час обрання найкращого футболіста зустрічі зробили акцент на авторі єдиного гола гостьової команди — центральному захиснику Віллі Орбані.

Угорець залишив за собою 5 ударів по воротах (1 — у площину), тримав м’яч 5,2% ігрового часу (70 дотиків), віддав 51 передачу (44 точних, 86%), виграв п’ять епізодів боротьби в повітрі (100%), заробив один кутовий та один раз сфолив.

У той самий час статистичні портали підтримали думку організаторів змагань.