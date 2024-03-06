Проведель: Під час другого гола Баварії не мало б бути кутового

Голкіпер Лаціо прокоментував поразку від Баварії.

У рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА римський Лаціо напередодні поступився мюнхенській Баварії на полі суперників.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Воротар "орлів" Іван Проведель після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Шкода через поразку, тому що до першого голу це був цілком збалансований матч. Саме це залишає гіркий присмак у роті на завершення гри.

Також прикро, що на полі було четверо арбітрів і жоден з них не помітив, що під час другого гола не мало б бути кутового. Однак ми не можемо чіплятися за ці інциденти і повинні зняти капелюха перед нашими суперниками на знак пошани за їхній виступ сьогодні.

Коли ви граєте проти команд такого високого рівня в Лізі чемпіонів, деталі та окремі моменти мають велике значення. Ти знаєш, що шансів буде небагато, і тому ти повинен максимально їх використати. Ми цього не зробили, а вони зробили.

Так само було і в першому матчі, адже ми могли забити більше голів і там також", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч римський Лаціо проведе вдома проти фріульського Удінезе.