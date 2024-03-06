Дзакканьї: Футбол складається з випадковостей

Форвард Лаціо прокоментував поразку від Баварії.

Напередодні римський Лаціо в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА поступився мюнхенській Баварії на полі суперників.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "орлів" Маттіа Дзакканьї після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Ми розчаровані, тому що ми повинні були реалізувати моменти, які створили в першому таймі. На жаль, суперники забили швидкий м’яч, після чого ми втратили впевненість і змарнували одну з найкращих своїх нагод.

Футбол складається з випадковостей. У нас були шанси вийти вперед за рахунку 0:0, але ми їх не використали.

Зараз ми повинні намагатись залишатись згуртованими та дивитись у бік наступної гри в понеділок і здобути перемогу вдома", — заявив італійський виконавець.

Наступний матч римський Лаціо проведе вдома проти фріульського Удінезе.