Кейна визнали найкращий гравцем матчу Баварія — Лаціо

Форвард відзначився дублем на Альянц Арені.

Напередодні мюнхенська Баварія на Альянц Арені здобула перемогу над римським Лаціо в рамках матчу-відповіді на стадії 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Баварія — Лаціо 3:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

У звітній зустрічі нападник команди Томаса Тухеля Гаррі Кейн відзначився двома забитими м’ячами та був явним лідером у передній лінії своєї команди.

Для організаторів змагань саме це й виявилось ключовим під час визначення найкращого гравця поєдинку.

Кейн залишив за собою 4 удари по воротах (2 — у площину), тримав м’яч 2,7% ігрового часу (36 дотиків), віддав 27 передач (24 точних, 89%), зробив 1 спробу дриблінгу, виграв дві боротьби в повітрі, виконав два кутових та один раз сфолив.

У той самий час статистичні портали підтримали думку організаторів змагань.