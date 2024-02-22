Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу 21.02.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 21 лютого 2024 року, 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона вирушила у гості до Наполі, де зіграла внічию 1:1.

Роберт Левандовські відкрив рахунок на 60-ій хвилині зустрічі, проте на 75-ій хвилині Віктор Осімген повернув паритет на табло та врятував для неаполітанців нічийний результат.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Барселона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:



Наполі — Барселона 1:1

Голи: Осімген, 75 - Левандовські, 60

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Ррахмані, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 68) — Політано (Сімеоне, 77), Осімген (Распадорі, 77), Кварацхелія (Гранже Ліндстрьом, 69)

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу — де Йонг, Крістенсен (Ромеу, 86), Гюндоган — Ямал (Діас, 80), Левандовські, Педрі (Феліш, 86)

Попередження: Йонг, Мартінес, Крістенсе