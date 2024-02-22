Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу 21.02.2024

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА каталонська Барселона вирушила у гості до Наполі, де зіграла внічию 1:1.
Роберт Левандовські відкрив рахунок на 60-ій хвилині зустрічі, проте на 75-ій хвилині Віктор Осімген повернув паритет на табло та врятував для неаполітанців нічийний результат.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Наполі — Барселона в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:
Наполі — Барселона 1:1
Голи: Осімген, 75 - Левандовські, 60
Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Ррахмані, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 68) — Політано (Сімеоне, 77), Осімген (Распадорі, 77), Кварацхелія (Гранже Ліндстрьом, 69)
Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу — де Йонг, Крістенсен (Ромеу, 86), Гюндоган — Ямал (Діас, 80), Левандовські, Педрі (Феліш, 86)
Попередження: Йонг, Мартінес, Крістенсе