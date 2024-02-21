Наполі та Барселона не визначили сильнішого

Команди обмінялись забитими голами в другому таймі (1:1).

Барселона в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів відправилась у гості до Наполі на стадіон Дієго Армандо Марадона. Хаві довірив місце в стартовому складі Ламіну Ямалу, а на позиції опорного півзахисника вийшов Андреас Крістенсен. У Наполі відзначимо появу з перших хвилин лідера атаки Віктора Осімгена.

З перших хвилин каталонці забрали м'яч під свій контроль, й доволі швидко змогли довести справу до небезпечного удару. Ламін Ямал отримав пас у штрафному й пробив другим дотиком — м'яч пройшов трохи повз верхній кут. Наполі намагався створити щось у відповідь, але навіть не міг завершити свої атаки ударом по воротах.

Незабаром Барселона створила ще один шанс - Канселу прорвався лівим флангом та покотив в центр, а Левандовські пробив в один дотик, але Мерет впорався. Відпочивати команді пішли за нулів на табло, тому обидві команди та вболівальники покладали великі надії на те, щоб побачити голи вже в другій половини.

Команди шукали свої моменти для взяття воріт на початку другого тайму й успіху добились каталонці. Левандовські отримав м'яч від Педрі в чужому штрафному та пробив точно в ближній кут. 0:1. Наполі не відразу зміг прийти до тями й піти в атаку. Також трохи "поплив" Мерет - Педрі просто пробив з-за меж штрафного майданчика, а голкіпер дуже невпевнено перевів м'яч на кутовий. Міг ігровий снаряд відлетіти у ворота.

Кальцона зробив декілька замін в надії змінити хід гри і якоюсь мірою це спрацювали, хоча гол створили все-таки ті гравці, що вийшли в старті. Осімген після паса Замбо-Ангісса гарно відтіснив Мартінеса від м'яча та пробив в кут з меж штрафного. 1:1.

В час, що залишився, обидві команди хотіли відзначитися голом та доволі сміливо йшли в атаку, проте свого не досягли. Втім, у Барселони був дуже хороший шанс, коли Ілкай Гюндоган пробив з лівої ноги метрів з 17, але м'яч трохи розминувся за дальнім кутом. Фінальний свисток Фелікса Цваєра зафіксував нічийний результат.

Наполі — Барселона 1:1

Голи: Осімген, 75 - Левандовські, 60

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Жезус, Ррахмані, Олівера — Замбо-Ангісса, Лоботка, Каюсте (Траоре, 68) — Політано (Сімеоне, 77), Осімген (Распадорі, 77), Кварацхелія (Гранже Ліндстрьом, 69)

Барселона: тер Штеген — Кунде, Араухо, Мартінес, Канселу — де Йонг, Крістенсен (Ромеу, 86), Гюндоган — Ямал (Діас, 80), Левандовські, Педрі (Феліш, 86)

Попередження: Йонг, Мартінес, Крістенсе