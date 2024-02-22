Консейсау: Арсенал більше контролював м'яч, але Порту завжди був небезпечнішим

Головний тренер Порту Сержиу Консейсау висловився після перемоги над Арсеналом в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА лондонський Арсенал вирушив у гості до Порту, де вельми несподівано зазнав поразки - 0:1.

Після гри наставник португальців Сержиу Консейсау підбив підсумки матчу.

"Гравці мають бути задоволені виконаною роботою. Вони чудово розуміли, які позиції потрібно займати, виходячи зі стану суперників, і як треба діяти попереду, щоби створювати гостроту.

Це була добра гра, справжня гра Ліги чемпіонів. Наш суперник більше контролював м'яч, але Порту завжди був небезпечнішим", — сказав наставник Порту.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Арсенал в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.