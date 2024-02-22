Замбо-Ангісса: Що пішло не так із Вальтером Маццаррі? Я не знаю, що сказати з цього приводу

Півзахисник Наполі прокоментував нічию проти Барселони.

Напередодні в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА неаполітанський Наполі зіграв унічию проти каталонської Барселони.

Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри півзахисник "Партенопеї" Андре-Франк Замбо-Ангісса прокоментував виступ власної команди.

"Кальцона добре знає цю команду, бо він був тут зі Спаллетті два роки тому. Він поговорив з усіма, дав нам зрозуміти, що зберегти колектив — це найголовніше.

Сьогодні ми не виграли, але здобули важливий результат, тому повинні сприймати все позитивно.

Наполі, коли вони грають у свою гру, може виграти у будь-кого. Я довіряю цій команді, ми будемо вигравати та програвати всі разом. Лише тоді ви можете легко перемогти, якщо гратимете на команду.

Що пішло не так із Вальтером Маццаррі? Я не знаю, що сказати з цього приводу, у всіх тренерів є ідеї, іноді це не так просто. Мені дуже подобався Маццаррі як людина, але цього року нам трохи не пощастило — ми завершили з поганими результатами багато ігор, де, на мою думку, могли б перемогти.

Цей сезон складний, але ми продовжуємо працювати. Те, що Віктор забив, добре для команди, для колективу, але сьогодні ми робили все разом, а не тільки одна людина перемагає. Осімген забив, але це була команда робота, яка дозволила нам зрівняти рахунок", — заявив камерунський виконавець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та неаполітанським Наполі відбудеться 12 березня.