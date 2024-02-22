Хаві: Треба було довести справу до кінця

Керманич Барселони прокоментував нічию проти Наполі.

Напередодні каталонська Барселона зіграла внічию проти неаполітанського Наполі в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Наполі — Барселона 1:1 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Після завершення гри головний тренер "блаугранас" Хаві прокоментував виступ власної команди.

"Ми трохи засмучені результатом, адже ми повинні були виграти цю гру. Наполі майже нічого не вдавалось в атаці — ми дали їм створити лише один момент.

Цей матч належить до категорії тих, які ми повинні вигравати, і я думаю, що найсправедливішим результатом була б наша перемога.

Після того, як ми повели в рахунку, вони прокинулися, і це саме той момент, коли ми повинні були переламати хід гри. Це ж Ліга чемпіонів, як ні як.

Мені дуже сподобалась гра команди, я побачив прогрес як в атаці, так і в захисті. Наш виступ був більше ніж просто хорошим, але нам потрібно було довести справу до кінця", — заявив іспанський фахівець.

Матч-відповідь поміж каталонською Барселоною та неаполітанським Наполі відбудеться 12 березня.