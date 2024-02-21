Зінченко залишився поза заявкою на перший матч проти Порту

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють португальський Порту та лондонський Арсенал.

Португальський Порту та лондонський Арсенал зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі стадіону Драгау.

Сержіу Консейсау вирішив використати з перших хвилин Венделла ліворуч у захисті.

Мікель Артета, на тлі розгрому Бернлі (5:0), використав у стартовому складі той самий перелік виконавців, а Олександр Зінченко знову не потрапив до заявки через травму.

Порту: Кошта — Маріу, Пепе, Отавіо, Венделл — Варела, Гонсалес — Консейсан, Пепе Акіно, Галено — Еванілсон.

Запасні: Рамуш, Кардозу, Еуштакіу, Груїч, Санчес, Хайме, Намасо, Франку, Баро, Мартінес, Боржеш, Зе.



Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Габріел, Ківьор — Едегор, Райс, Гаверц — Сака, Троссар, Мартінеллі.

Запасні: Рамсдейл, Гейн, Сміт-Роу, Нкетіа, Седрік, Жоржиньо, Вієйра, Нельсон, Ельнені, Нванері, Світ, Гевен.



Гра Порту — Арсенал почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.