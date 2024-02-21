Порту — Арсенал. Анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів 21.02.2024

Football.ua разом з партнером Favbet представляє прев'ю поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, який пройде 21 лютого та розпочнеться о 22:00.

У рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на нас чекає протистояння між Порту та лондонським Арсеналом, яке пройде на португальському Ештадіу ду Драгау.

СЕРЕДА, 21 ЛЮТОГО, 22:00. ЕШТАДІУ ДУ ДРАГАУ, ПОРТУ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — СЕРДАР ГЕЗЮБЮЮК (НІДЕРЛАНДИ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Порту дуже добре знайомий українським уболівальникам, адже ще восени "дракони" були одним із суперників донецького Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів. Тоді підопічні Сержіу Консейсау очікувано зайняли другий рядок у квартеті H, вибивши "гірників" у Лігу Європи в останньому турі, в цілому продемонструвавши дуже результативний футбол і зазнавши двох поразок від каталонської Барселони за наявності чотирьох перемог.

Що стосується виступів у внутрішній першості, на даний момент Порту перебуває поза чемпіонськими перегонами, в яких безпосередню участь беруть два представники Лісабона в особі Бенфіки та Спортінга. Відставання "драконів" від столичних конкурентів на даний момент складає аж сім очок, при цьому в останніх матчах колектив Консейсау не може похвалитися стабільністю, якщо враховувати гостьову поразку від Ароуки та домашню нічию з Ріу Аве, який взагалі веде боротьбу за збереження прописки у вищому дивізіоні Португалії.

Арсенал, у свою чергу, дуже впевнено та очікувано пройшов груповий етап Ліги чемпіонів, посівши перше місце на тлі таких суперників, як нідерландський ПСВ, французький Ланс та іспанська кризова Севілья. У такій групі від віцечемпіонів Англії не очікували нічого іншого, крім першого місця, готуючись вже побачити "канонірів" у більш серйозних викликах безпосередньо в рамках плей-оф.

На внутрішній арені Арсенал є одним з головних претендентів на чемпіонський титул разом з Ліверпулем і Манчестер Сіті , проте чемпіонські амбіції колективу Мікеля Артети неабияк похитнулися наприкінці 2023 року, коли через фізичну втому лондонці продемонстрували кілька незадовільних результатів на тлі доволі безідейної гри в атаці. Тим не менш, під час зимової паузи Арсенал перезавантажився і здобув в АПЛ п'ять перемог поспіль (21 забитих гол і всього 2 пропущених), серед яких також був успіх проти Ліверпуля на Енфілді. На даний момент "каноніри" перебувають просто у вражаючій формі, за рахунок якої вони не лише повернулися до титульних перегонів в Англії, а й у Лізі чемпіонів вважаються одними з головних претендентів на підсумковий тріумф. Питання у тому, чи вистачить гравців Арсеналу у фізичному плані на виступи у двох великих турнірах?