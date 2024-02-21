Арнаутович: Інтер їде до Мадрида за перемогою

Форвард Інтера прокоментував поразку від Атлетіко.

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА міланський Інтер напередодні переграв мадридський Атлетіко на власному полі.

Інтер — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник "нерадзуррі" Марко Арнаутович, на рахунку якого єдиний гол у цій зустрічі, після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Мені було дуже шкода Маркуса Тюрама через травму, яку він отримав у першому таймі. Неприємно, коли товариш по команді таким чином виходить із гри.

Що ж, тоді я зрозумів, що це мій шанс, і саме я повинен щось змінити в цій грі на нашу користь.

У підсумку, я змарнував дві відмінні нагоди, бо мені потрібен був час, щоб відновитися після пошкодження, тож гра давалась нелегко.

Але вболівальники завжди були поруч зі мною. Той момент після голу був для мене неймовірним та, безумовно, одним із найважливіших у моїй кар’єрі. Уся моя сім’я була поруч, тому я дуже щасливий.

Інтер — фантастична команда, бо навіть ті, хто на лаві запасних, завжди показують свою відданість клубу. Ніхто не опускає голову, кожен намагається зробити все можливе.

Тепер нам потрібен ще один чудовий матч у Мадриді: ми їдемо туди, щоб перемогти", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та міланським Інтером відбудеться 13 березня.