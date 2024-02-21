Лаутаро Мартінес: Могли забити й більше голів, але задоволені результатом

Капітан Інтера прокоментував поразку від Атлетіко.

Міланський Інтер напередодні в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА переграв мадридський Атлетіко на власному полі.

Інтер — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Нападник та капітан "нерадзуррі" Лаутаро Мартінес після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Для нас сьогодні був визначальний матч, тому перемогти було дуже важливо.

Ми могли забити більше голів, але ми задоволені результатом.

Після гола я втішав Арнаутовича на тлі двох невикористаних моментів, тому що в нападників завжди бувають важкі ситуації, але я був дуже радий, що він зрештою забив, тому що він на це заслуговує.

Марко — дуже досвідчений гравець із чудовою кар'єрою, а я, як капітан і просто товариш, заспокоїв його. У мене теж були такі моменти, я знаю, що це дається нелегко, але вся та наполеглива праця, яку він доклав на тренуваннях, зрештою окупилась.

При першій його нагоді я хотів бити самостійно, але м’яч був повільним і залишився зліва від мене. Я думав про гол, який забив у ворота Верони , тож спробував його відтворити й відправити захисника на газон. Це був великий шанс, і тому мені шкода, що я його змарнував.

Я бачу команду, яка дуже подорослішала після минулого року, і тепер знає, як поводитись у матчах та окремих складних моментах. Ті, хто прийшов влітку, добре освоїлись у роздягальні.

Ми повинні продовжувати так працювати й надалі для того, щоб піднімати Інтер все вище і вище", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та міланським Інтером відбудеться 13 березня.