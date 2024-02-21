Де Пауль: Не побачив, у чому саме Інтер переважає Атлетіко

Півзахисник Атлетіко прокоментував поразку від Інтера.

Мадридський Атлетіко напередодні поступився міланському Інтеру в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі суперників.

Інтер — Атлетіко 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Півзахисник "матрацників" Родріго Де Пауль після завершення гри прокоментував виступ власної команди.

"Це була хороша гра поміж двома командами, які дійсно хотіли боротись, і за цим, мабуть, було приємно спостерігати вболівальникам.

Моменти в Інтера були не лише в Арнаутовича, а й у Лаутаро Мартінеса та Маркуса Тюрама, тому рахунок міг бути більшим, аніж 0:1.

Інтер мав на два-три моменти більше, аніж ми, але це все одно була дуже близька гра. Із того, що я побачив на полі, я не знаю, у чому саме Інтер переважає Атлетіко.

Урешті-решт, забитий м’яч — це єдине, що має значення, і тепер ми повинні змінити ситуацію на Метрополітано.

Ви не можете завжди грати в одному темпі впродовж усього матчу. Ми хотіли зберегти рівень інтенсивності після перерви, але Інтер грав на власному полі, і його дуже активно підганяли фанати.

Це нормально, що вони можуть повільно виснажувати та затискати вас своїм футболом, адже вони є найкращою командою в Італії станом на зараз, і природно, що на Джузеппе Меацца вони почуватимуться сильнішими. Так само, як і ми на Метрополітано.

Я не думаю, що це було якимось падінням рівня нашої фізичної підготовки, ми теж мали дві гольові нагоди, що означає, що ми також перебуваємо в хорошій формі", — заявив аргентинський виконавець.

Матч-відповідь поміж мадридським Атлетіко та міланським Інтером відбудеться 13 березня.