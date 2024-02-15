Меріно — про матч з ПСЖ: Два голи — це ніщо, і вдома за підтримки наших уболівальників у нас є шанс

Півзахисник Реала Сосьєдад Мікель Меріно прокоментував поразку від ПСЖ в першому матчі 1/8 ЛЧ.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен на власному полі здобув перемогу над іспанським Реалом Сосьєдад (2:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Після гри півзахисник "басків" Мікель Меріно підбив підсумки матчу.

"Ми налаштовані оптимістично — зрештою, такий футбол. Два голи – це ніщо, і вдома за підтримки наших уболівальників, як це було там і у попередніх матчах Ліги чемпіонів, гадаю, у нас є шанс. Вся справа в ефективності, у реалізації, яка у нас кульгає останнім часом. Але ми знаємо, що перед нашими уболівальниками ми можемо це зробити.

Виконаною роботою ми задоволені. Ми побачили, що якщо все робимо правильно, можемо з ними змагатися. Повернувшись на рідний стадіон до наших уболівальників, виплеснемо та залишимо на полі всю вселенську міць.

У футболі випадковостей немає. Ось уже другий матч поспіль ми пропускаємо м'ячі, що не беруться. Щоправда, незадовго до того, як Мбаппе забив, нам не пощастило: гравець, який мав його опікувати, отримав забій, і в його зоні з'явився інший, якому було незвично діяти на цій позиції. Такі деталі цьому рівні виявляються ключовими. Проти такого майстерного суперника не можна робити жодної помилки, а сьогодні ми дві-три припустилися, і нам двічі забили", — сказав Меріно.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.