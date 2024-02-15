Тренер Сосьєдада: Задоволений тим, що ми пропустили лише двічі від ПСЖ

Головний тренер Реала Сосьєдад Іманоль Альгуасіль висловився після поразки ПСЖ (0:2) в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Парі Сен-Жермен на власному полі здобув перемогу над іспанським Реалом Сосьєдад (2:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Після гри наставник "басків" Іманоль Альгуасіль висловив надію, що його команда здатна перевернути хід двоматчевого протистояння.

"У другому таймі ми могли поплатитись ще більше. Тому я задоволений тим, що ми пропустили лише двічі. Гадаю, якщо вдома ми зможемо зіграти так само як сьогодні в першому таймі, то шанси у нас будуть. Тоді ми зможемо поборотися та ускладнити Парі Сен-Жермен завдання", — сказав Альгуасіль.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.