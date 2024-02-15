Енріке: Сосьєдад заслуговував на забитий гол

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад в Лізі чемпіонів.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен на власному полі здобув перемогу над іспанським Реалом Сосьєдад (2:0) у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Після гри наставник парижан Луїс Енріке похвалив "басків" за спротив сильнішому супернику.

"Я так чекав на матч проти іспанської команди, що ми мало не облажалися. Вітаю Сосьєдад, чудова команда! А як вони воювали! Приїхали до Парижа, вийшли проти таких гравців – і завдали нам клопоту. Вони пресингували, вигравали підбирання, ми не змогли пресингувати, і вони заслуговували на забитий гол.

Перший тайм завершився 0:0. Після перерви ми додали, стали краще пресингувати, а вони – навпаки, гірші. Наші гравці атаки зіграли дуже добре, але я не хочу навіть думати про матч у відповідь у Сан-Себастьяні", – сказав головний тренер ПСЖ.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24.