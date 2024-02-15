Іммобіле: Я сказав, що треба подарувати нашим уболівальникам незабутній вечір, і нам це вдалося

Форвард Лаціо Чіро Іммобіле прокоментував перемогу над Баварією в 1/8 Ліги чемпіонів.

Мюнхенська Баварія напередодні зазнала мінімальної поразки (0:1) від римського Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Після гри форвард "орлів" Чіро Іммобіле підбив підсумки матчу.

"Ми ретельно готувалися до цього матчу. Хотіли показати себе з найкращого боку. Я не сумнівався, що команда віддасть усі сили.

Я сказав, що треба подарувати нашим уболівальникам незабутній вечір, і нам це вдалося. У нас були можливості забити ще до та після голу. Можливо, ми мали краще розпорядитися своїми шансами, але загалом матч вдався", — розповів італійський форвард.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та римським Лаціо відбудеться 5 березня.