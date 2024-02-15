Саррі: Результат проти Баварії міг бути більшим

15 лютого 2024

Саррі: Результат проти Баварії міг бути більшим

Головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі прокоментував перемогу над Баварією (1:0).

Мюнхенська Баварія напередодні зазнала мінімальної поразки (0:1) від римського Лаціо в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. Після гри наставник "орлів" Мауріціо Саррі підбив підсумки матчу.

"Ця перемога – плоди старанної роботи та вміння триматися разом, коли треба терпіти. Ми задоволені, що нам вдалося обіграти одну з найсильніших команд у Європі, хоча результат міг бути більшим. Мені сподобалося, що ми зіграли компактно та проявили бойовий дух.

Хлопці грали та мислили як єдиний механізм, і це дуже важливо. Ми знали, що будуть важкі моменти, як і можливості, і ми скористалися однією з них", — сказав італієць.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та римським Лаціо відбудеться 5 березня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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