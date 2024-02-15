Лаціо — Баварія 1:0 Відео гола та огляд матчу 14.02.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 14 лютого 2024 року, 22:00.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА мюнхенська Баварія зазнала мінімальної поразки від римського Лаціо, не завдавши при цьому жодного удару в площину воріт суперника.

Спочатку на 66-ій хвилині команда Томаса Тухеля залишилася у меншості через вилучення захисника Дайо Упамекано, а вже незабаром ключовий форвард "орлів" Чіро Іммобіле успішно реалізував пенальті та приніс перемогу своїй команді.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Лаціо — Баварія в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:

Лаціо — Баварія 1:0

Гол: Іммобіле, 69 (пен.)



Лаціо: Проведель — Марушич, Гіла (Патрік, 81), Романьолі, Хісай (Лаццарі, 60) — Гендузі, Весіно, Луїс Альберто (Камада, 81) — Ісаксен (Педро, 74), Іммобіле (Кастельянос, 74), Андерсон.



Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано, Кім, Геррейру — Кімміх, Горецка (де Лігт, 73) — Сане (Тель, 81), Мюллер (Шупо-Мотінг, 82), Мусіала — Кейн.



Попередження: Кімміх.



На 66-й хвилині був вилучений Дайо Упамекано (Баварія) (грубе порушення).