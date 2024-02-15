Гендузі визнано найкращим гравцем матчу Лаціо — Баварія

Півзахисник римлян цементував центр поля.

Римський Лаціо напередодні на власному полі здобув несподівану мінімальну перемогу над мюнхенською Баварією у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

Лаціо — Баварія 1:0 Відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Надзвичайно важливим у цій грі для команди Маурісіо Саррі був рух саме в центральній частині поля, за що безпосередньо відповідав французький півзахисник Маттео Гендузі.

Незважаючи на те, що вирішальний м’яч опинився не на його рахунку, а відійшов під час пробиття одинадцятиметрового удару до нападника Чіро Іммобіле, для організаторів змагань саме це й виявилось ключовим під час визначення найкращого гравця поєдинку.

Мбаппе залишив за собою 1 удар по воротах (заблокований), тримав м’яч 3,2% ігрового часу (47 дотиків), віддав 37 передач (31 точний, 84%), зробив 1 спробу дриблінгу (вдала), виграв одну боротьбу в повітрі, виконав один кутовий, двічі вдало вступив у відбирання (100%) та один раз вибив м’яч за межі власного штрафного.

У той самий час статистичні портали були іншої думки з приводу визначення найкращого. WhoScored віддав перевагу нападнику Густаву Ісаксену, як і SofaScore. На рахунку данця зароблений пенальті та вилучення для Дайо Упамекано.

Матч-відповідь поміж мюнхенською Баварією та римським Лаціо відбудеться 5 березня.