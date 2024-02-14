Кімміх, Мюллер та Геррейру зіграють із перших хвилин проти Лаціо

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють римський Лаціо та мюнхенська Баварія.

Римський Лаціо та мюнхенська Баварія проведуть перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА на полі Стадіо Олімпіко.

Мауріціо Саррі, після перемоги над сардинським Кальярі (3:1), залучив до стартового складу Весіно до трикутника в центрі поля.

Томас Тухель, на тлі розгрому від леверкузенського Баєра (0:3), використав із перших хвилин Геррейру на лівий фланг захисту, тоді як Кімміх повернувся до опорної зони, а Мюллер розташується під нападником.

Лаціо: Проведель — Марушич, Гіла, Романьолі, Хісай — Гендузі, Весіно, Луїс Альберто — Ісаксен, Іммобіле, Андерсон.

Запасні: Сепе, Магро, Патрік, Камада, Педро, Казале, Кастельянос, Лаццарі, Катальді, Наполітано.



Баварія: Ноєр — Мазрауї, Упамекано, Кім, Геррейру — Кімміх, Горецка — Сане, Мюллер, Мусіала — Кейн.

Запасні: Ульрайх, Шмітт, де Лігт, Шупо-Мотінг, Даєр, Сарагоса, Бої, Тель, Павлович.



Гра Лаціо — Баварія почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.