Кіліан Мбаппе — найкращий гравець матчу ПСЖ — Реал Сосьєдад

Форварда парижан відзначили нагородою.

Напередодні французький Парі Сен-Жермен на власному полі здобув перемогу над іспанським Реалом Сосьєдад у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

ПСЖ — Реал Сосьєдад 2:0 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

У звітній зустрічі нападник команди Луїса Енріке Кіліан Мбаппе відзначився одним забитим м’ячем та був явним лідером у передній лінії своєї команди.

Для організаторів змагань саме це й виявилось ключовим під час визначення найкращого гравця поєдинку.

Мбаппе залишив за собою 7 ударів по воротах (4 — у площину, 1 влучання в поперечину), тримав м’яч 2% ігрового часу (41 дотик), віддав 19 передач (15 точних, 79%), зробив 4 спроби дриблінгу (2 вдалих), виграв дві боротьби в повітрі (100%), виконав чотири кутових, один раз сфолив та двічі потрапляв до офсайду.

У той самий час статистичні портали розійшлись у думці. WhoScored також віддав перевагу Мбаппе, а для SofaScore найкращим був усе ж таки півзахисник ПСЖ Фабіан Руїс, на рахунку якого асист під другий забитий м’яч.

Матч-відповідь поміж іспанським Реалом Сосьєдад та французьким ПСЖ відбудеться 5 березня.