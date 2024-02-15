ПСЖ — Реал Сосьєдад 2:0 Відео голів та огляд матчу 14.02.2024

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 14 лютого 2024 року, 22:00.

У першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА Парі Сен-Жермен на власному полі зумів здобути комфортну перемогу над Реалом Сосьєдад.

Підопічні Луїса Енріке відправили у ворота представника іспанської Ла Ліги два м'ячі, авторами яких стали Кіліан Мбаппе та Бредлі Баркола, при цьому свої ворота парижани залишили у недоторканності.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу ПСЖ — Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24:



ПСЖ — Реал Сосьєдад 2:0

Голи: Мбаппе, 58, Баркола, 71



ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Перейра (Ернандес, 72), Бералдо — Заїр-Емері, Руїс, Вітінья — Дембеле (Коло Муані, 83), К. Мбаппе, Баркола (Асенсіо, 72).



Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман (Пачеко, 78), Галан (Арамбуру, 88) — Мендес (Турр’єнтес, 79), Субіменді, Меріно — Кубо, А. Сілва (Садік, 79), Барренечеа (захарян, 66).



Попередження: Ле Норман, Траоре