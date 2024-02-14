ПСЖ здобув стратегічну перевагу над Реалом Сосьєдад
14 лютого 2024
Команда Луїса Енріке поїде на матч-відповідь до Сан-Себастьяна з двома м'ячами переваги.
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
ПСЖ — Реал Сосьєдад 2:0
Голи: Мбаппе, 58, Баркола, 71
ПСЖ: Доннарумма — Хакімі, Маркіньйос, Перейра (Ернандес, 72), Бералдо — Заїр-Емері, Руїс, Вітінья — Дембеле (Коло Муані, 83), К. Мбаппе, Баркола (Асенсіо, 72).
Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субельдія, Ле Норман (Пачеко, 78), Галан (Арамбуру, 88) — Мендес (Турр’єнтес, 79), Субіменді, Меріно — Кубо, А. Сілва (Садік, 79), Барренечеа (захарян, 66).
Попередження: Ле Норман, Траоре