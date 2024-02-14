Розе: Гол Шешка мали зарахувати

Керманич РБ Лейпциг прокоментував поразку в першому матчі проти Реала.

Німецький РБ Лейпциг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА напередодні поступився мадридському Реалу на власному полі.

РБ Лейпциг — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу

Після завершення гри головний тренер "червоних биків" Марко Розе прокоментував події на футбольному полі.

"Ми добре почали гру й забили гол, який мав бути зарахований. Дуже прикро переживати подібні емоції на такому рівні. Тим не менш, ми не здавались і робили далі свою роботу.

У нас були моменти, але потім ми пропустили просто казковий гол. Але й після цього в нас також були моменти. Урешті-решт, 0:1, що, безумовно, гнітить, бо ми заслуговували на більше.

Наш підхід у матчі-відповіді не зміниться. Сьогодні ми не втілили нашу гру в результат, але ми не повинні впадати в роль жертви і знову маємо спробувати використати свої шанси. Ми можемо взяти багато позитивного досвіду після цієї гри", — заявив німецький фахівець.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та німецьким РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.