Анчелотті: Це була найкраща гра Луніна з моменту, як я зустрів його

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дуже високо оцінив гру голкіпера Андрія Луніна у матчі проти РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів, передає журналіст Фабріціо Романо.
Італійський спеціаліст похвалив українця, який здійснив дев'ять сейвів протягом поєдинку, чим допоміг мадридцям втримати мінімальну перемогу (1:0) над німецьким клубом.
"Він був чудовим. Це була найкраща гра Луніна з моменту, як я зустрів його", — зазначив Анчелотті.
Нагадаємо, найвідоміші статистичні портали визнали українця найкращим гравцем матчу. Андрій також повторив воротарський рекорд Реала у ЛЧ.
Нагадаємо, матч-відповідь проти РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.