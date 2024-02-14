Анчелотті: Це була найкраща гра Луніна з моменту, як я зустрів його

14 лютого 2024

РБ Лейпциг - Реал, Getty Images

Українець заслужив на комплімент від керманича "вершкових".

Головний тренер Реала Карло Анчелотті дуже високо оцінив гру голкіпера Андрія Луніна у матчі проти РБ Лейпциг у Лізі чемпіонів, передає журналіст Фабріціо Романо.

Італійський спеціаліст похвалив українця, який здійснив дев'ять сейвів протягом поєдинку, чим допоміг мадридцям втримати мінімальну перемогу (1:0) над німецьким клубом.

"Він був чудовим. Це була найкраща гра Луніна з моменту, як я зустрів його", — зазначив Анчелотті.

Нагадаємо, найвідоміші статистичні портали визнали українця найкращим гравцем матчу. Андрій також повторив воротарський рекорд Реала у ЛЧ.

Нагадаємо, матч-відповідь проти РБ Лейпциг відбудеться 6 березня.

Джерело: Фабріціо Романо

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