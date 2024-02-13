Феноменальний Лунін зберіг для Реала мінімальну перемогу в першій грі проти РБ Лейпциг

Перемогу для команди Карло Анчелотті здобув результативним ударом у другому таймі Браїм Діас, після чого український воротар тягнув усе, що летіло в бік його воріт.

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РБ Лейпциг — Реал 0:1

Гол: Діас, 49



РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Клостерманн, Орбан, Раум — Ольмо (Ельмас, 75), Генріхс (Айдара, 75), Шлагер, Сімонс — Опенда (Поульсен, 75), Шешко.



Реал: Лунін — Карвахаль, Начо, Чуамені, Менді — Камавінга — Вальверде, Кроос — Браїм (Васкес, 84) — Родріго (Хоселу, 84), Вінісіус.



Попередження: Сімакан, Поульсен, Шешко — Карвахаль, Вінісіус