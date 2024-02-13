Анчелотті: Для Реала Ліга чемпіонів є найважливішим турніром

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився перед матчем проти Лейпцига.

Сьогодні, 13 лютого, на Ред Булл Арені Лейпциг прийматиме мадридський Реал в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні матчу наставник 14-разових переможців турніру Карло Анчелотті поділився думками щодо протистояння з німецьким колективом на цій стадії змагань.

"У нас завжди висока мотивація, тому що для Реала Ліга чемпіонів є найважливішим турніром через нашу історію у ньому. Ми збираємося боротися за цей титул, як завжди, починаючи відсьогодні.

Зараз ми граємо добре, мотивовані та раді повернутися до Ліги чемпіонів – це турнір, який нам дуже подобається. Нам належить зіграти із сильним суперником, який діє дуже інтенсивно. Ми повинні показати свою найкращу гру як в обороні, так і в атаці", — сказав тренер Реала.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.