Півзахисник Копенгагена: Не вважаємо себе аутсайдерами в матчі з Манчестер Сіті

Півзахисник Копенгагена Расмус Фальк висловився напередодні матчу з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів УЄФА.

В першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Копенгаген прийматиме Манчестер Сіті на стадіоні Паркен. Напередодні півзахисник Копенгагена Расмус Фальк поділився очікуваннями від поєдинку.

"Ми багато зробили правильно, і було чудово стати частиною цього. Ми розглядаємо себе як клуб, який має бути спроможним протистояти командам, з якими ми граємо в Лізі чемпіонів, і в цьому, ймовірно, різниця в порівнянні з тим, що було лише кілька років тому. Ми хочемо зіграти проти них, але ми більше не вважаємо себе аутсайдерами.

Я думаю, що зараз у нас найкреативніша команда, яка колись була за час мого перебування тут. У нас є багато зіркових гравців та багато гравців з високим рівнем індивідуальної майстерності, і при цьому всі разом ми добре спрацювалися. Ми змогли максимально використати індивідуальні якості, які зараз є у складі, і саме це дозволило нам конкурувати з Манчестер Юнайтед, Баварією та Галатасараєм", — сказав гравець Копенгагена.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.