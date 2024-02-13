Тренер Копенгагена: Проти Манчестер Сіті зіграємо з розумінням, що у нас є шанс на перемогу

13 лютого 2024

Тренер Копенгагена: Проти Манчестер Сіті зіграємо з розумінням, що у нас є шанс на перемогу

Головний тренер Копенгагена Якоб Неєструп висловився напередодні матчу з Манчестер Сіті в Лізі чемпіонів УЄФА.

13 лютого на стадіоні Паркен в Копенгагені однойменний клуб прийматиме Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні головний тренер чемпіонів Данії Якоб Неєструп поспілкувався з журналістами та поділився очікуваннями від поєдинку.

"Ми знаємо, що Манчестер Сіті — дуже, дуже хороша команда, але, як і в Баварії, Манчестер Юнайтед та Галатасараї, її гравці — лише люди. Тому ми зіграємо з розумінням, що у нас є шанс на перемогу, і само собою зрозуміло, що наш стадіон вируватиме", - сказав тренер.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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