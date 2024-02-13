Аке: Бонусом для Копенгагена може бути атмосфера на Паркені

Захисник Манчестер Сіті Натан Аке висловився напередодні матчу з Копенгагеном в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні, 13 лютого, на стадіоні Паркен Копенгаген зіграє з Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні захисник "містян" Натан Аке поділився очікуваннями від поєдинку.

"Я пам'ятаю, що минулого року, коли ми грали тут [на Паркені], атмосфера була гарною. Іноді це може бути бонусом для господарів поля – їм подобається тут грати, їх підтримують фанати. Але все, що ми можемо зробити, це зосередитися на грі та насолоджуватися нею", - сказав нідерландець.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.