Гвардіола — про матч з Копенгагеном: Ми не вирішимо результату протистояння сьогодні

13 лютого 2024

Гвардіола — про матч з Копенгагеном: Ми не вирішимо результату протистояння сьогодні

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола висловився напередодні матчу з Копенгагеном в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Сьогодні на стадіоні Паркен в Копенгагені однойменний клуб прийматиме Манчестер Сіті в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Напередодні головний тренер "містян" Пеп Гвардіола поспілкувався з журналістами та поділився очікуваннями від поєдинку.

"Ми не вирішимо результату протистояння сьогодні, але нам потрібен хороший результат, щоб завершити справу в Манчестері. Копенгаген? Я сказав би, що вони зголодніли по турнірах, сповнені енергії й вийдуть зі свіжою головою... У них було багато часу на підготовку до матчу.

Коли я приїхав сюди вісім років тому, у мене було відчуття, що "можливо, цей турнір нам не під силу". Тепер увесь клуб вірить, що ми можемо зробити це. І це найкраща спадщина, яку ми залишаємо клубу", - сказав іспанець.

Стартовий свисток пролунає о 22:00. Слідкувати за поєдинком можна в онлайн-трансляції на Football.ua. Матч-відповідь відбудеться 6 березня.

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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