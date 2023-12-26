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Кварацхелія — найкращий дріблер групового етапу Ліги чемпіонів

26 грудня 2023

Хвіча Кварацхелія, Getty Images

Крім грузина до топ-3 потрапили Кіліан Мбаппе та Рафаель Леау.

Півзахисник Наполі Хвіча Кварацхелія став найкращим дриблером за підсумками групової стадії Ліги чемпіонів. Про це повідомляє прес-служба УЄФА.

За шість проведених поєдинків у єврокубку 22-річний грузин зробив 46 успішних обведень суперників. Також на його рахунку одна результативна передача.

У топ-3 потрапили форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе з 44 обведеннями та вінгер Мілана Рафаель Леау — 36. При цьому на рахунку Мбаппе три забиті м'ячі, а у Леау п'ять ігор і один асист.

Раніше повідомлялося, що УЄФА розглядає виключення Барселони, ПСЖ, Мілана, Манчестер Сіті та ще шести клубів з єврокубків

Джерело: Офіційний сайт УЄФА

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