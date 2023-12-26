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УЄФА розглядає виключення Барселони, ПСЖ, Мілана, Манчестер Сіті та ще шести клубів з єврокубків

26 грудня 2023

Гравці Барселони, Getty Images

Одразу десять команд могли порушити правила фінансового фейр-плею.

Барселона, ПСЖ, Мілан та Манчестер Сіті можуть бути виключені з турнірів під егідою УЄФА. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, УЄФА веде розслідування проти кількох європейських клубів, які потенційно могли порушити правила фінансового фейр-плею.

Зокрема з "блаугранас" зазначається, що йдеться про підозрілі рахунки щодо доходу каталонського клубу та інших фінансових операцій.

Крім вищезгаданих клубів, ще шість команд підозрюються у порушеннях правил ФФП, що загрожує дискваліфікацією від УЄФА.

Також джерело додає, що рішення у цій справі очікується у лютому 2024 року.

Джерело: Marca

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