Визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Найкращі команди Європи дізнались своїх суперників в першому раунді плей-оф.

Сьогодні, 18 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2023/2024. Своїх суперників дізналися 16 найкращих команд Старого Світу з легкої руки екскапітана Челсі та збірної Англії Джона Террі.

Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

Порту — Арсенал

Наполі — Барселона

ПСЖ — Реал Сосьєдад

Інтер — Атлетіко Мадрид

ПСВ Ейндховен — Боруссія Дортмунд

Лаціо — Баварія

Копенгаген — Манчестер Сіті

РБ Лейпциг — Реал Мадрид

Перші ігри відбудуться 13, 14, 20 і 21 лютого 2024 року, а матчі-відповіді — 5, 6, 12 і 13 березня. Фінал пройде 1 червня у Лондоні на стадіоні Вемблі.