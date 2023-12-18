Визначились пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні, 18 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2023/2024. Своїх суперників дізналися 16 найкращих команд Старого Світу з легкої руки екскапітана Челсі та збірної Англії Джона Террі.
Пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:
Порту — Арсенал
Наполі — Барселона
ПСЖ — Реал Сосьєдад
Інтер — Атлетіко Мадрид
ПСВ Ейндховен — Боруссія Дортмунд
Лаціо — Баварія
Копенгаген — Манчестер Сіті
РБ Лейпциг — Реал Мадрид
Перші ігри відбудуться 13, 14, 20 і 21 лютого 2024 року, а матчі-відповіді — 5, 6, 12 і 13 березня. Фінал пройде 1 червня у Лондоні на стадіоні Вемблі.